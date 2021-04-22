До України 23 квітня прибуде нова партія вакцин AstraZeneca
Це препарати південнокорейського виробництва
Це препарати південнокорейського виробництва
Чергова партія вакцини AstraZeneca буде доставлена до України завтра вранці. Її доставлять в київський аеропорт"Жуляни".
Як передає RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"Поставили нам слот літака на завтра на 8:45 ранку, вона буде вже в аеропорту "Жуляни". Відразу вона буде розподілена по регіонах. Вона йде на нашу загальну програму вакцинації в кабінетах щеплення, згідно з тими етапів вакцинації, які йдуть - люди старше 60", - заявив Степанов.
Нагадаємо, що днями МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca-SKBio для екстреного застосування.
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