До України 23 квітня прибуде нова партія вакцин AstraZeneca

Як передає RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Поставили нам слот літака на завтра на 8:45 ранку, вона буде вже в аеропорту "Жуляни". Відразу вона буде розподілена по регіонах. Вона йде на нашу загальну програму вакцинації в кабінетах щеплення, згідно з тими етапів вакцинації, які йдуть - люди старше 60", - заявив Степанов.