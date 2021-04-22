Україна візьме мільярдний кредит на закупівлю COVID-вакцин

Боротися з коронавірусом планують за рахунок грошей міжнародних кредиторів

Боротися з коронавірусом планують за рахунок грошей міжнародних кредиторів

Фото: з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я пропонує взяти в борг у Міжнародного банку реконструкції та розвитку кредит у розмірі 2,5 млрд гривень для боротьби з COVID-19. Гроші підуть також і на закупівлю вакцин.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова під час брифінгу.

Українська система охорони здоров'я додатково отримає 2,5 млрд грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вчора Кабмін погодив запропоновану Міністерством охорони здоров'я угоду про позику в рамках проєкту екстреного реагування на COVID-19 і вакцинації в Україні", - сказала вона.

Зазначається, що даним документом передбачено кошти для закупівлі вакцини від COVID-19 на суму близько 840 млн грн.



Додатково угодою передбачені логістика, закупівля обладнання для холодових ланцюжків і секвенування штамів походження вірусу, а також проведення тренінгів з утилізації відходів. Близько 900 млн грн отримає загальний фонд держбюджету за виконання DLI-показників", - додала вона.

Нагадаємо, у Раді визнали, що в Україні провалилася кампанія з вакцинації проти коронавірусу.