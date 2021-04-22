На Чернігівщині великодні служби пройдуть на вулиці

Поліція також працюватиме у посиленому режимі

Поліція також працюватиме у посиленому режимі

Фото з відкритих джерел

У Чернігівській області усі масові заходи під час святкування Вербної неділі, Великодня та поминальних днів відбуватимуться на вулиці.

Про це розповіли у поліції Чернігівщини, пише RegioNews.

"Наразі між поліцією, владою та релігійними установами досягнуто домовленостей, що служби проводитимуться на вулиці. На майданчиках біля культових споруд буде зроблена розмітка для дотримання дистанції між людьми, а на місцевому телебаченні можна буде подивитися пряму трансляцію заходів", - розповіли у поліції Чернігівщини.

Наголошується, що буде збільшено кількість богослужінь і освячень та залучатимуться волонтери, які слідкуватимуть за дотриманням карантинних обмежень.

Проведення служб заплановано у 480 культових спорудах області. Наразі Чернігівщина входить до "червоної" зони, тому поліція закликає релігійну громаду дотримуватися карантинних обмежень.

Раніше мер Чернігова заявив, що у Чернігові обмеження "червоної” зони не дають результату.