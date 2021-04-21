У Чернівецькій області скасували "червону” зону карантину

Таке рішення ухвалила на засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Таке рішення ухвалила на засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Фото: із відкритих джерел

На території Чернівецької області із 22 квітня скасували дію “червоної” зони карантину, область переходить на “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає RegioNews.

За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області, та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий” рівня епідемічної небезпеки”, - розповів Немчінов.

Обмеження "червоної" зони карантину на території області запровадили ще 26 лютого.

Нагадаємо, раніше МОЗ передбачало, що Чернівецька область скоро вийде з "червоної" зони карантину. Також стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області.

Також сьогодні Степанов припустив, що Київ може перейти у "жовту" зону карантину до кінця квітня. Столиця досі знаходиться у "червоній" зоні.