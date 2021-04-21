У Хмельницькій області хочуть самостійно змінювати обмеження карантину

Область перебуває у "червоній” зоні епідемічної небезпеки

Область перебуває у "червоній” зоні епідемічної небезпеки

Фото: із відкритих джерел

У Хмельницькій області місцева влада готує звернення до Кабінету міністрів з проханням дозволити обласній комісії з питань ТЕБ та НС коригувати карантинні обмеження "червоної" зони.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на першого заступника голови Хмельницької ОДА Сергія Тюріна, передає RegioNews.

Ми напрацювали звернення до Кабміну для того, щоб обласна комісія з ТЕБ і НС, зважаючи на рівень захворюваності у тій чи іншій громаді, могла б самостійно корегувати карантинні обмеження перебуваючи за рішенням Державної комісії у "червоній" зоні епідемічної небезпеки", - розповів він.

Тюрін зазначив, що поки звернення готується, на території області потрібно виконувати карантинні обмеження.

Раніше обласна комісія з ТЕБ і НС запровадила на території області обмеження "червоної" зони до 18 квітня. Але пізніше Державна комісія з ТЕБ і НС запровадила у регіоні "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Тому тепер, до прийняття відповідного рішення на державному рівні про переведення області у "помаранчеву" зону, на території області діятимуть карантинні обмеження "червоної" зони", - пояснили в обласній адміністрації.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькій області вирішили відновити рух громадського транспорту.