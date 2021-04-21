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21 квітня 2021, 16:13 14

Чернівецька область може вийти з "червоної зони" карантину вже завтра – ОДА

21 квітня 2021, 16:13 14
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Це передбачено проєктом рішення держкомісії з ТЕБ та НС
Це передбачено проєктом рішення держкомісії з ТЕБ та НС
Фото з відкритих джерел
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Завтра, 22 квітня, з 00.00 Буковину переведуть із "червоної" зони карантинних обмежень у "жовту".

Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Найбільш небезпечна, страшна за наслідками четверта хвиля у нашій області трохи стабілізувалася. Сьогодні вона завершується жорсткими карантиннми обмеженями. 0 18.00 відбудеться засідання державної комісії ТЕБ та НС. Нам уже скинули проект рішення цієї комісії. Із завтрашнього дня, 22 квітня, з 00.00 Чернівецьку область виводять з "червоної зони”, спираючись на актульні показники. Чернівецька область переходить з "червоної” зони у "жовту” зону, - сказав Сергій Осачук.

Як повідомлялося, учора МОЗ передбачало, що Чернівецька область скоро вийде з "червоної" зони карантину. Також стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області.

Також сьогодні Степанов припустив, що Київ може перейти у "жовту" зону карантину до кінця квітня. Столиця досі знаходиться у "червоній" зоні.

карантин ОДА Сергій Осачук червона зона Чернівецька область

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