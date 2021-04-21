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21 апреля 2021, 18:32 314

В Черновицкой области отменили "красную" зону карантина

21 апреля 2021, 18:32 314
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Такое решение приняла на заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Такое решение приняла на заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Фото: из открытых источников
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На территории Черновицкой области с 22 апреля отменили действие "красной" зоны карантина, область переходит на "желтый" уровень эпидемической опасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает RegioNews.

По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области, и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - рассказал Немчинов.

Ограничения "красной" зоны карантина на территории области ввели еще 26 февраля.

Напомним, ранее Минздрав предусматривал, что Черновицкая область скоро выйдет из "красной" зоны карантина. Также стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области.

Также сегодня Степанов предположил, что Киев может перейти в "желтую" зону карантина до конца апреля. Столица до сих пор находится в "красной" зоне.

коронавирус карантин красная зона Ограничение Черновицкая область

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