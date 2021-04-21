Київ може перейти у "жовту" зону карантину до кінця квітня - Степанов

Столиця досі знаходиться у "червоній" зоні

Столиця досі знаходиться у "червоній" зоні

Фото: з відкритих джерел

Київ може покинути "червону" зону карантину і перейти одразу до "жовтої" ще до кінця поточного місяця.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна"

Є велика надія, що до 30 квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - сказав він.

За словами Степанова, "коронавірус - атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень". Тому він закликав на свята не збиратися великими компаніями та провести цей день вдома.

Як повідомлялося, у Києві почали робити щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer. Від початку кампанії вакцинації у Києві були вакциновані 42 748 осіб.

Раніше у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння. Їх просять проводити богослужіння в режимі онлайн.