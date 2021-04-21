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21 квітня 2021, 09:44 15

Київ може перейти у "жовту" зону карантину до кінця квітня - Степанов

21 квітня 2021, 09:44 15
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Столиця досі знаходиться у "червоній" зоні 
Столиця досі знаходиться у "червоній" зоні 
Фото: з відкритих джерел
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Київ може покинути "червону" зону карантину і перейти одразу до "жовтої" ще до кінця поточного місяця. 

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна"

Є велика надія, що до 30 квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - сказав він.

За словами Степанова, "коронавірус - атеїст і йому все одно, що людям потрібно святкувати Великдень". Тому він закликав на свята не збиратися великими компаніями та провести цей день вдома.

Як повідомлялося, у Києві почали робити щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer. Від початку кампанії вакцинації у Києві були вакциновані 42 748 осіб.

Раніше у Кличка закликали релігійні громади не проводити масові богослужіння. Їх просять проводити богослужіння в режимі онлайн.

коронавірус Київ МОЗ Максим Степанов локдаун

 
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