Справу смертельної ДТП на Майдані у Києві передали до суду

Тоді під колесами автомобіля загинули двоє пішоходів

Тоді під колесами автомобіля загинули двоє пішоходів

Київська міська прокуратура передала до суду обвинувачення проти водія, який 30 жовтня 2020 року влаштував смертельну ДТП на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За інформацією слідства, 66-річний водій, знаючи про свій хворобливий стан, та усвідомлюючи, що цей стан у будь-який момент може погіршитись, свідомо керував автомобілем Land Rover Discovery.

Так, рухаючись зі сторони вул. Михайлівській в напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні, підозрюваний виїхав з проїзної частини на тротуар та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем, після чого, перебуваючи за кермом некерованого автомобіля, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності, та, не вживши негайних заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу, спричинив наїзд на двох жінок-пішоходів, які загинули на місці”, - розповідають в прокуратурі.

Експерти встановили, що виникнення ДТП та її наслідки знаходяться у прямому причинному зв’язку із порушенням з боку водія Правил дорожнього руху України та Наказів МОЗ України.

Наразі обвинувальний акт відносно водія скеровано до Шевченківського районного суду м. Києві для розгляду по суті. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 жовтня п'яний водій влетів у натовп на Майдані, загинули двоє людей.

Згодом водія, який спричинив смертельну ДТП на Майдані, затримали.

Також ЗМІ повідомляли, що смертельну ДТП на Майдані влаштував люстрований чиновник.

31 жовтня винуватцю смертельної ДТП на Майдані у Києві повідомили про підозру.