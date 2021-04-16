Депутат Трубіцин вимагає захистити будинок Рутковського

На території історичної пам’ятки почалися будівельні роботи. Столичні активісти підозрюють, що 120-річну споруду збираються знищити

На території історичної пам’ятки почалися будівельні роботи. Столичні активісти підозрюють, що 120-річну споруду збираються знищити

Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини та Департаменту містобудування та архітектури щодо проведення огляду технічного стану, складання акту технічного стану і винесення припису в разі невідповідності умов стосовно початку будівельних робіт на місці історичного будинку по вулиці Тургенєвській, 19. Він також подав заяву про підозру щодо знищення пам’ятки культурної спадщини до Національної поліції.

Крім того, депутат звернувся до КМДА та Шевченківської РДА з проханням співпрацювати з правоохоронними органами та вжити всіх можливих заходів для збереження пам’ятки культурної спадщини.

Про це стало відомо з повідомлення депутата Київради, голови Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою Владислава Трубіцина на його сторінці у Фейсбук.

Йдеться про споруду, більш відому як будинок Рутковського, зведену ще у 1901 році, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Нещодавно на цьому місці з’явився паркан і будівельна техніка, проте інформаційний стенд з описом запланованих будівельних робіт відсутній.

Мешканці столиці, занепокоєні тим, що цю історичну споруду може спіткати доля багатьох інших зруйнованих будинків, масово звертаються до Владислава Трубіцина з проханням сприяти збереженню пам’ятки архітектури.

Наразі 120-річний будинок Рутковського перебуває на балансі КП "Спецжитлофонд", яке мало б перед початком реставраційних робіт забезпечити розробку та затвердження проектно-кошторисної документації. Столичні активісти кажуть, що в КМДА їм повідомили, що така документація відсутня.

Хоча споруда є пам’яткою архітектури і перебуває під охороною, кияни стурбовані відсутністю довіри до згаданого КП "Спецжитлофонд" – адже, кажуть вони, саме це підприємство знесло старий будинок, який стояв поруч з домом Рутковського, а під час "реставрації" будинку на розі вулиць Павлівської та Дмитрівської на місці старого з’явився новий.

"Ми будемо тримати ситуацію під контролем і не допустимо повторення історії, яка сталася з будинком Уткіна і багатьма іншими, безповоротньо втраченими історичними спорудами столиці. Пильно стежитимемо і оперативно реагуватимемо, якщо буде відбуватися щось протиправне. Ми повинні зберегти цю історичну будівлю та всі інші для прийдешніх поколінь киян", - зазначив Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трубіцин очолить комісію Київради з контролю за незаконними тимчасовими спорудами. За його словами, діяльність комісії як дорадчого органу Київради серед іншого буде спрямована на виявлення незаконних локацій так званих малих архітектурних форм (МАФів)

Також повідомлялося, що у Києві знесли історичний будинок Уткіна. Правоохоронці своєю чергою зазначили, що за зверненням громадської організації розпочате кримінальне провадження щодо факту самовільного демонтажу будівлі по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі столиці.