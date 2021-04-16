Кличко сказав, коли киянам почнуть вимикати гарячу воду

У місті вже завершено опалювальний сезон

У місті вже завершено опалювальний сезон

Про це він заявив 15 квітня під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

"Цього року, як і минулого, ми на місяць відтерміновуємо початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Хоча зазвичай розпочинали випробування одразу після завершення опалювального сезону. Міська влада зважає на подовження суворих карантинних обмежень, дистанційний режим навчального процесу в школах. Та на те, що багато киян сьогодні працюють дистанційно – з дому. Тому гідравлічні випробування тепломереж місто розпочне після 4 травня", – сказав він.

Також мер зазначив, у місті завершено опалювальний сезон — від подачі тепла відключили всі житлові будинки. Лікарні, дитячі садки та школи відключають за індивідуальними заявками закладів.

Як відомо, Великдень у 2021 році відзначається 2 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ готує додаткові карантинні правила на Великдень і травневі свята.