Дело смертельного ДТП на Майдане в Киеве передали в суд

Тогда под колесами автомобиля погибли двое пешеходов

Тогда под колесами автомобиля погибли двое пешеходов

Киевская городская прокуратура передала в суд обвинение против водителя, который 30 октября 2020 года устроил смертельное ДТП на Майдане Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По информации следствия, 66-летний водитель, зная о своем болезненном состоянии, и осознавая, что это состояние в любой момент может ухудшиться, сознательно управлял автомобилем Land Rover Discovery.

Так, двигаясь со стороны ул. Михайловской в ​​направлении Аллеи Героев Небесной Сотни, подозреваемый уехал из проезжей части на тротуар и совершил столкновение с припаркованным автомобилем, после чего, находясь за рулем неуправляемого автомобиля, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости, и, не приняв срочные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, вызвал наезд на двух женщин-пешеходов, которые погибли на месте", - рассказывают в прокуратуре.

Эксперты установили, что возникновение ДТП и его последствия находятся в прямой причинной связи с нарушением со стороны водителя Правил дорожного движения Украины и приказов Минздрава Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении водителя направлен в Шевченковский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Следственным управлением ГУ Нацполиции в г.. Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 30 октября пьяный водитель влетел в толпу на Майдане, погибли два человека.

Позже водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане, задержали.

Также СМИ сообщали, что смертельное ДТП на Майдане устроил люстрированный чиновник.

31 октября виновнику смертельного ДТП на Майдане в Киеве сообщили о подозрении.