Правоохоронці прийшли з обшуком в Одеський апеляційний суд, де розглядають апеляцію Стерненка
Обшуки проходять також і за місцем проживання суддів
Обшуки проходять також і за місцем проживання суддів
В Одеський апеляційний суд з обшуками прийшли співробітники відразу трьох правоохоронних структур - Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Служби безпеки України.
Як передає RegioNews, про це повідомив головний спеціаліст Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожур.
За його словами, слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють у рамках розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні служителі Феміди.
Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити, з огляду на таємницю слідства", – сказав він.
Нагадаємо, 9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.
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