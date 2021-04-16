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16 квітня 2021, 14:16 1579

Правоохоронці прийшли з обшуком в Одеський апеляційний суд, де розглядають апеляцію Стерненка

16 квітня 2021, 14:16 1579
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Фото: з відкритих джерел
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В Одеський апеляційний суд з обшуками прийшли співробітники відразу трьох правоохоронних структур - Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Служби безпеки України.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний спеціаліст Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожур.

За його словами, слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють у рамках розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні служителі Феміди.

Зараз це вся інформація, яку ми можемо повідомити, з огляду на таємницю слідства", – сказав він.

Нагадаємо, 9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

суд обшуки суддя апеляція Сергій Стерненко НАБУ САП СБУ

 
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