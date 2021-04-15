У Полтавській області запровадили обмеження на рух транспорту
19 квітня в Полтавській області почнуть діяти додаткові обмеження на рух транспорту, зокрема, на перевезення залізницею та автобусами.
Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews.
З понеділка, 19 квітня, вводяться додаткові часові обмеження щодо проїзду в громадському транспорті: проїзд буде здійснюватися лише з 6-00 до 10-00 год та з 16-00 до 19-00. В інший час громадський транспорт не працюватиме”, - йдеться в повідомленні.
Користуватися ним можна буде лише за перепустками працівникам критичної інфраструктури, це:
- медики;
- працівники підприємств життєзабезпечення;
- правоохоронці, військові;
- працівники прокуратури, суду, СБУ;
- представники органів державної влади та самоврядування тощо.
Також на Полтавщині забороняють міські й внутрішньообласні перевезення в автомобільному та залізничному транспорті.
Обмеження будуть діяти до спеціального розпорядження про пом’якшення обмежень.
В області будуть дозволені:
- транзитні перевезення;
- приміські перевезення залізницею працівників критичної інфраструктури;
- перевезення легковиками не більше п’яти дорослих людей;
- перевезення службовим транспортом, погоджені із поліцією.
Нагадаємо, з 15 квітня Полтавщина перейде до "червоної зони". Таке рішення Держкомісії ТЕБ та НС.
Раніше стало відомо, що у Полтавську область привезли близько 8 тисяч доз вакцини CoronaVac. В першу чергу щеплення отримають маломобільні групи населення.