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15 квітня 2021, 16:36 7

У Полтавській області запровадили обмеження на рух транспорту

15 квітня 2021, 16:36 7
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На території регіону запроваджена "червона” зона карантину
Фото: rada-poltava.gov.ua
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19 квітня в Полтавській області почнуть діяти додаткові обмеження на рух транспорту, зокрема, на перевезення залізницею та автобусами.

Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews.

З понеділка, 19 квітня, вводяться додаткові часові обмеження щодо проїзду в громадському транспорті: проїзд буде здійснюватися лише з 6-00 до 10-00 год та з 16-00 до 19-00. В інший час громадський транспорт не працюватиме”, - йдеться в повідомленні.

Користуватися ним можна буде лише за перепустками працівникам критичної інфраструктури, це:

  • медики;
  • працівники підприємств життєзабезпечення;
  • правоохоронці, військові;
  • працівники прокуратури, суду, СБУ;
  • представники органів державної влади та самоврядування тощо.

Також на Полтавщині забороняють міські й внутрішньообласні перевезення в автомобільному та залізничному транспорті.

Обмеження будуть діяти до спеціального розпорядження про пом’якшення обмежень.

В області будуть дозволені:

  • транзитні перевезення;
  • приміські перевезення залізницею працівників критичної інфраструктури;
  • перевезення легковиками не більше п’яти дорослих людей;
  • перевезення службовим транспортом, погоджені із поліцією.

Нагадаємо, з 15 квітня Полтавщина перейде до "червоної зони". Таке рішення Держкомісії ТЕБ та НС.

Раніше стало відомо, що у Полтавську область привезли близько 8 тисяч доз вакцини CoronaVac. В першу чергу щеплення отримають маломобільні групи населення.

Полтавська область червона зона карантин транспорт Обмеження

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