У Полтавській області запровадили обмеження на рух транспорту

На території регіону запроваджена "червона” зона карантину

На території регіону запроваджена "червона” зона карантину

Фото: rada-poltava.gov.ua

19 квітня в Полтавській області почнуть діяти додаткові обмеження на рух транспорту, зокрема, на перевезення залізницею та автобусами.

Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews.

З понеділка, 19 квітня, вводяться додаткові часові обмеження щодо проїзду в громадському транспорті: проїзд буде здійснюватися лише з 6-00 до 10-00 год та з 16-00 до 19-00. В інший час громадський транспорт не працюватиме”, - йдеться в повідомленні.

Користуватися ним можна буде лише за перепустками працівникам критичної інфраструктури, це:

медики;

працівники підприємств життєзабезпечення;

правоохоронці, військові;

працівники прокуратури, суду, СБУ;

представники органів державної влади та самоврядування тощо.

Також на Полтавщині забороняють міські й внутрішньообласні перевезення в автомобільному та залізничному транспорті.

Обмеження будуть діяти до спеціального розпорядження про пом’якшення обмежень.

В області будуть дозволені:

транзитні перевезення;

приміські перевезення залізницею працівників критичної інфраструктури;

перевезення легковиками не більше п’яти дорослих людей;

перевезення службовим транспортом, погоджені із поліцією.

Нагадаємо, з 15 квітня Полтавщина перейде до "червоної зони". Таке рішення Держкомісії ТЕБ та НС.

Раніше стало відомо, що у Полтавську область привезли близько 8 тисяч доз вакцини CoronaVac. В першу чергу щеплення отримають маломобільні групи населення.