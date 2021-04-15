В Полтавской области ввели ограничения на движение транспорта

На территории региона введена "красная" зона карантина

На территории региона введена "красная" зона карантина

Фото: rada-poltava.gov.ua

19 апреля в Полтавской области начнут действовать дополнительные ограничения на движение транспорта, в частности, на перевозки по железной дороге и автобусами.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.

С понедельника, 19 апреля, вводятся дополнительные временные ограничения по проезду в общественном транспорте: проезд будет осуществляться только с 6-00 до 10-00 и с 16-00 до 19-00. В другое время общественный транспорт не будет работать", - говорится в сообщении.

Пользоваться им можно будет только по пропускам работникам критической инфраструктуры, это:

медики;

работники предприятий жизнеобеспечения;

правоохранители, военные;

работники прокуратуры, суда, СБУ;

представители органов государственной власти и самоуправления.

Также на Полтавщине запрещают городские и внутриобластные перевозки в автомобильном и железнодорожном транспорте.

Ограничения будут действовать до специального распоряжения о смягчении ограничений.

В области будут разрешены:

транзитные перевозки;

пригородные перевозки по железной дороге работников критической инфраструктуры;

перевозки легковыми автомобилями не более пяти взрослых человек;

перевозки служебным транспортом, согласованные с полицией.

Напомним, с 15 апреля Полтавщина перейдет к "красной зоне". Такое решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее стало известно, что в Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac. В первую очередь прививки получат маломобильные группы населения.