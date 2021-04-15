В Полтавской области ввели ограничения на движение транспорта
19 апреля в Полтавской области начнут действовать дополнительные ограничения на движение транспорта, в частности, на перевозки по железной дороге и автобусами.
Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.
С понедельника, 19 апреля, вводятся дополнительные временные ограничения по проезду в общественном транспорте: проезд будет осуществляться только с 6-00 до 10-00 и с 16-00 до 19-00. В другое время общественный транспорт не будет работать", - говорится в сообщении.
Пользоваться им можно будет только по пропускам работникам критической инфраструктуры, это:
- медики;
- работники предприятий жизнеобеспечения;
- правоохранители, военные;
- работники прокуратуры, суда, СБУ;
- представители органов государственной власти и самоуправления.
Также на Полтавщине запрещают городские и внутриобластные перевозки в автомобильном и железнодорожном транспорте.
Ограничения будут действовать до специального распоряжения о смягчении ограничений.
В области будут разрешены:
- транзитные перевозки;
- пригородные перевозки по железной дороге работников критической инфраструктуры;
- перевозки легковыми автомобилями не более пяти взрослых человек;
- перевозки служебным транспортом, согласованные с полицией.
Напомним, с 15 апреля Полтавщина перейдет к "красной зоне". Такое решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС.
Ранее стало известно, что в Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac. В первую очередь прививки получат маломобильные группы населения.