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15 апреля 2021, 16:36 13

В Полтавской области ввели ограничения на движение транспорта

15 апреля 2021, 16:36 13
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На территории региона введена "красная" зона карантина
Фото: rada-poltava.gov.ua
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19 апреля в Полтавской области начнут действовать дополнительные ограничения на движение транспорта, в частности, на перевозки по железной дороге и автобусами.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.

С понедельника, 19 апреля, вводятся дополнительные временные ограничения по проезду в общественном транспорте: проезд будет осуществляться только с 6-00 до 10-00 и с 16-00 до 19-00. В другое время общественный транспорт не будет работать", - говорится в сообщении.

Пользоваться им можно будет только по пропускам работникам критической инфраструктуры, это:

  • медики;
  • работники предприятий жизнеобеспечения;
  • правоохранители, военные;
  • работники прокуратуры, суда, СБУ;
  • представители органов государственной власти и самоуправления.

Также на Полтавщине запрещают городские и внутриобластные перевозки в автомобильном и железнодорожном транспорте.

Ограничения будут действовать до специального распоряжения о смягчении ограничений.

В области будут разрешены:

  • транзитные перевозки;
  • пригородные перевозки по железной дороге работников критической инфраструктуры;
  • перевозки легковыми автомобилями не более пяти взрослых человек;
  • перевозки служебным транспортом, согласованные с полицией.

Напомним, с 15 апреля Полтавщина перейдет к "красной зоне". Такое решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Ранее стало известно, что в Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac. В первую очередь прививки получат маломобильные группы населения.

Полтавская область красная зона карантин транспорт Ограничение

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