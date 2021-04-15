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15 квітня 2021, 14:09 9

"Червона" зона змістилася на схід України - Центр здоров’я

15 квітня 2021, 14:09 9
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Інтенсивність захворюваності порівняно з попереднім роком зросла утричі
Інтенсивність захворюваності порівняно з попереднім роком зросла утричі
Фото з відкритих джерел
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Україна вже пройшла пік захворюваності на коронавірусну інфекцію, а «червона зона» змістилася з заходу.

Про це під час пресконференції повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає RegioNews посиланням на Укрінформ.

Наразі ми бачимо, що Україна вже пройшла пік захворюваності. Наразі ми спостерігаємо спад. Дві області - Івано-Франківська та Закарпатська - вийшли з червоної зони. Натомість червона зона більш змістилася на схід України, - сказав Родина.

Він зазначив, що у порівнянні з 10 місяцями 2020 року інтенсивний показник захворюваності на коронавірусну інфекцію зріс у 3 рази: якщо з 3 березня по 31 грудня минулого року інфікувалися трохи більше 1 млн українців, то лише за 3,5 місяці 2021 року захворіли 808 тис. осіб.

Крім того, показник летальності внаслідок коронавірусної інфекції зріс від 1,7% у 2020 році до 2,3% станом на зараз.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні більше 16 тисяч інфікованих COVID-19 і 433 летальних випадків за добу. Найбільше нових випадків в Києві (1625) та Харківській області (1168).

коронавірус COVID-19 червона зона захворюваність Центр здоров'я

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