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13 квітня 2021, 12:15 139

У Полтавську область привезли близько 8 тисяч доз вакцини CoronaVac

13 квітня 2021, 12:15 139
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В першу чергу щеплення отримають маломобільні групи населення
В першу чергу щеплення отримають маломобільні групи населення
Фото: Telegram
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Полтавська область отримала 7960 доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомив голова обласної державної дміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Ця вакцина містить у своєму складі інактивований ("вбитий”) вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Така технологія безпечна, успішно використовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, коклюшу, поліомієліту та дифтерії. Інтервал між введенням – 14-28 днів”, – розповів Олег Синєгубов.

Глава області додав, що вакцинацію препаратом CoronaVac будуть проводити три мобільні бригади із Полтави, Кременчука та Лубен, які пройшли відповідні навчання.

Олег Синєгубов зазначив, що вакцинувати будуть насамперед працівників патрульної поліції, працівників, які будуть забезпечувати проведення Зовнішнього незалежного оцінюванні (ЗНО), а також маломобільні групи населення й тих, хто за ними доглядає.

Крім того, щеплення отримають учасники українського контингенту, який відправляється в республіку Конго.

Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac.

Також повідомлялось, що Вінницька область отримала китайську вакцину CoronaVac.

коронавірус вакцина Полтава Олег Синєгубов ОДА вакцинація

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