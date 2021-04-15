Влада вирішила максимально "закрутити гайки” українцям по субсидіях - ЗМІ

В Україні відбувається запровадження суворих обмежень по всіх соціальних питаннях

В Україні відбувається запровадження суворих обмежень по всіх соціальних питаннях

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Під час останнього засідання Кабінет Міністрів у закритому режимі ухвалив постанову, згідно із якою, запроваджуються зразу декілька нових бар'єрів для громадян, які претендують на державні компенсації за комунальні послуги.

Про це пише видання Страна.UA, передає RegioNews.

Перш за все, влада планує зовсім по-новому проводити аналізу майнового стану одержувачів чи претендентів на субсидію.

Журналісти нагадують, що ще за правління п’ятого президента Петра Порошенка Міністерство фінансів запровадило обмеження для одержувачів субсидій.

Зокрема, на державні компенсації не можуть претендувати власники нових автомобілів віком до 5 років, а також громадяни, які за останній час зробили великі покупки більше ніж на 50 тисяч гривень.

Але зараз цього "тесту на багатство" вже мало. Враховуватимуть також доходи від депозитів, дивіденди від активів і навіть отримані аліменти”, - пише видання.

Факту наявності депозиту в банку, купівлі іноземної валюти, банківських металів або навіть факту виїзду за кордон буде достатньо для відмови в наданні субсидії.

По-друге, стане складніше отримати субсидію. Спеціальні комісії, які створюють в регіонах місцева влада, щоб ті вирішували питання, пов'язані з виділенням субсидій, будуть ліквідовані. Справа в тому, що такі комісії нерідко діяли врозріз з вказівками соціальних органів, "шкодували" людей і виділяли їм субсидії, навіть якщо ті не проходили за окремими критеріями (скажімо, зробили нещодавно ремонт)”, - йдеться в статті.

Журналісти зазначають, що згідно із цими нововведеннями, у регіонах навіть просити про отримання субсидії буде фактично ні в кого.

Також влада планує посилити контроль з підключенням фінансового моніторингу для аналізу доходів і витрат претендентів на субсидії.

Є й інші нововведення. Скажімо, в кінці минулого року Кабмін своїм розпорядженням фактично закрив доступ до субсидій громадянам, які за останній рік більше 60 днів були за кордоном. Також в доходах сім'ї стали враховувати допомогу по частковому безробіттю на час карантину (ті самі 8 тисяч від Зеленського) і засоби по догляду за інвалідами”, - пише Страна.UA.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики пояснили, чому українцям зменшили субсидії. Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств.