У Києві критична ситуація із забезпеченням COVID-лікарень киснем - Рубан

Епідемічна ситуація в місті розгортається за сценарієм Івано-Франківська та Чернівців

Епідемічна ситуація в місті розгортається за сценарієм Івано-Франківська та Чернівців

Фото: із відкритих джерел

Про це виданню "Обозреватель" розповів керівник Головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан, передає RegioNews.

На цей момент ліжковий фонд Києва офіційно становить понад 5500, також працює Національна академія медичних наук, ці ліжка додатково забезпечуються киснем. Але ситуація із забезпеченням киснем в Києві дійсно критична. Це питання вирішується Департаментом охорони здоров'я майже щогодини", - сказав Рубан.

За його словами, столиця йде за сценарієм Івано-Франківська чи Чернівців, і в Києві максимально циркулює британський штам коронавірусу.

Фактично 80% усіх випадків захворювання на коронавірус спричинені саме цим штамом. Він викликає захворювання насамперед у молоді, дітей та підлітків. Реєструються випадки в людей від 20 до 40 років. Інкубаційний період цього збудника – від 3 до 7 діб", - зазначив Рубан.

Він додав, що до 30 квітня у Києві не будуть переглядати запровадження локдауну.

Нагадаємо, у Києві заповненість COVID-лікарень перевищує 70%, загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус.