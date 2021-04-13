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13 квітня 2021, 14:43 14

З 15 квітня Полтавщина перейде до "червоної зони"

13 квітня 2021, 14:43 14
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Таке рішення Держкомісії ТЕБ та НС
Таке рішення Держкомісії ТЕБ та НС
Фото з відкритих джерел
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З четверга, 15 квітня, Полтавська область увійде до зони з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00:00 хвилин 15 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки, — написав Немчінов.

Як повідомлялося, Україна досягла піку третьої хвилі епідемії коронавірусу - Степанов. У МОЗ вважають, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні починає стабілізуватися.

Сьогодні в Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19. Найбільше нових заражень виявили в Києві (1503).

карантин COVID-19 Полтавщина комісія червона зона Олег Немчінов

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