З 15 квітня Полтавщина перейде до "червоної зони"
З четверга, 15 квітня, Полтавська область увійде до зони з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Про це написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00:00 хвилин 15 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області, та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки, — написав Немчінов.
Як повідомлялося, Україна досягла піку третьої хвилі епідемії коронавірусу - Степанов. У МОЗ вважають, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні починає стабілізуватися.
Сьогодні в Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19. Найбільше нових заражень виявили в Києві (1503).