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12 апреля 2021, 17:18 163

Жилые дома Киева начали отключать от централизованного отопления

12 апреля 2021, 17:18 163
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По состоянию на 12 апреля в столице отключили почти треть всех домов
По состоянию на 12 апреля в столице отключили почти треть всех домов
Фото: из открытых источников
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В Киеве завершается отопительный сезон, в городе стартовал процесс отключения жилых домов от услуги централизованного отопления.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более 3 тысяч домов. На полное сворачивание разветвленной системы теплоснабжения столицы, которая насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, необходимо около 5 дней", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что местные власти принимают решение о завершении отопительного сезона, если среднесуточная температура составляет выше 8 градусов в течение трех суток.

Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений", - добавили в городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 5 апреля завершится отопительный сезон.

Позже мэр Киева назвал новую дату завершения отопительного сезона в столице, город перенес завершение отопительного сезона из-за ухудшения погоды.

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