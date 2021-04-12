Жилые дома Киева начали отключать от централизованного отопления
В Киеве завершается отопительный сезон, в городе стартовал процесс отключения жилых домов от услуги централизованного отопления.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более 3 тысяч домов. На полное сворачивание разветвленной системы теплоснабжения столицы, которая насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, необходимо около 5 дней", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что местные власти принимают решение о завершении отопительного сезона, если среднесуточная температура составляет выше 8 градусов в течение трех суток.
Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений", - добавили в городской администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 5 апреля завершится отопительный сезон.
Позже мэр Киева назвал новую дату завершения отопительного сезона в столице, город перенес завершение отопительного сезона из-за ухудшения погоды.