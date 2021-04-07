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07 квітня 2021, 13:50 929

Мер Києва назвав нову дату завершення опалювального сезону в столиці

07 квітня 2021, 13:50 929
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Місто перенесло завершення опалювального сезону через погіршення погоди
Фото з відкритих джерел
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Опалення в столиці почнуть вимикати з суботи, 10 квітня

Як пише RegioNews, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"У зв’язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода, місто змушене трохи перенести завершення опалювального сезону. На кілька днів. Зокрема, за прогнозами синоптиків, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса. Можливий сніг. Відключення тепла в Києві розпочнуть із 10 квітня", – сказав він.

Водночас Кличко нагадав, що будь-яка будинкова громада може раніше відключитись від опалення. Таке рішення мають ухвалити збори мешканців і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

Соціальні об’єкти, особливо лікарні, відключатимуть тільки за заявками керівників закладів. У садочках та школах тепло вже відключають планово – зважаючи на дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 5 квітня завершиться опалювальний сезон.

Україна Київ мер опалення Кличко Віталій

 
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