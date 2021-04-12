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12 квітня 2021, 16:25 164

Прийом першокласників до шкіл Києва буде відновлений вже у травні - КМДА

12 квітня 2021, 16:25 164
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Фото: із відкритих джерел
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У Києві призупинили прийом першокласників до школи через ситуацію із поширенням COVID-19, його планують відновити вже в травні.

Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає RegioNews.

За його словами, згідно із попереднім планом прийом першокласників мав розпочатися сьогодні, 12 квітня.

Хочу заспокоїти всіх батьків майбутніх першокласників - прийом до школи розпочнеться в травні... Про нову дату старту прийому ми обов'язково проінформуємо всіх... Як тільки ситуація стабілізується, приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом", - написав Мондриївський.

Нагадаємо, 9 квітня у столиці призупинили набір першокласників до шкіл.

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