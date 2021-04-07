Херсонська обласна лікарня відновила роботу після спалаху COVID-19

Із 6 квітня лікарня працює у звичному режимі

Із 6 квітня лікарня працює у звичному режимі

Фото: із відкритих джерел

Херсонська обласна лікарня повністю відновила свою роботу після спалаху коронавірусу серед лікарів та пацієнтів, один співробітник перебуває на лікарняному, всі інші приступили до роботи.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заступника директора Херсонської обласної клінічної лікарні Євгена Гарана, передає RegioNews.

Обласна лікарня працює в штатному режимі. Згідно з наказом департаменту було припинено госпіталізацію у трьох відділеннях до 5 квітня включно. З 6 квітня всі відділення працюють у штатному режимі. Всі хворі при госпіталізації обстежуються на наявність коронавірусу. При негативних тестах вони госпіталізуються в стаціонар", - сказав Євген Гаран.

Як повідомив перший заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій, наразі перевірка закінчена, за результатами службового розслідування складається акт.

Відповідні документи на сьогодні доопрацьовуються. За результатами буде повідомлено підсумки та після підписання акту обов’язково проінформують”, - повідомив Бутрій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У Херсонській обласній лікарні проводять розслідування через спалах COVID-19.

Згодом у Херсоні відсторонили керівництво обласної лікарні після спалаху COVID-19.