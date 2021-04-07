В Миколаївській області перенесуть пробне ЗНО
Воно пройде 24 квітня
Воно пройде 24 квітня
Через локдаун у Миколаївській області перенесуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання.
Як йдеться в повідомленні на сайті Центру оцінювання якості освіти, воно пройде 24 квітня, пише RegioNews.
Для учасників пробного ЗНО буде доступне завантаження тестових зошитів і можливість пройти тестування вдома. Але будуть відрізнятися дати ознайомлення з тестовими зошитами, а також дати внесення відповідей до спеціального сервісу для визначення результатів пробного ЗНО.
Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах всіх учасників оцінювання до 30 квітня.
Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО.
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