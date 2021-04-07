В Миколаївській області перенесуть пробне ЗНО

Воно пройде 24 квітня

Воно пройде 24 квітня

Фото з відкритих джерел

Через локдаун у Миколаївській області перенесуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Як йдеться в повідомленні на сайті Центру оцінювання якості освіти, воно пройде 24 квітня, пише RegioNews.

Для учасників пробного ЗНО буде доступне завантаження тестових зошитів і можливість пройти тестування вдома. Але будуть відрізнятися дати ознайомлення з тестовими зошитами, а також дати внесення відповідей до спеціального сервісу для визначення результатів пробного ЗНО.

Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах всіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО.