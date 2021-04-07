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07 квітня 2021, 15:59 71

В Миколаївській області перенесуть пробне ЗНО

07 квітня 2021, 15:59 71
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Воно пройде 24 квітня
Воно пройде 24 квітня
Фото з відкритих джерел
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Через локдаун у Миколаївській області перенесуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Як йдеться в повідомленні на сайті Центру оцінювання якості освіти, воно пройде 24 квітня, пише RegioNews.

Для учасників пробного ЗНО буде доступне завантаження тестових зошитів і можливість пройти тестування вдома. Але будуть відрізнятися дати ознайомлення з тестовими зошитами, а також дати внесення відповідей до спеціального сервісу для визначення результатів пробного ЗНО.

Результати пробного ЗНО розмістять в особистих кабінетах всіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО.

коронавірус Україна карантин Миколаїв ЗНО

 
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