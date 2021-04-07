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07 квітня 2021, 15:26 10

Україна виходить на "плато" третьої хвилі коронавірусу - НАН

07 квітня 2021, 15:26 10
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Цей стан може тривати кілька тижнів
Цей стан може тривати кілька тижнів
Фото з відкритих джерел
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Попри зареєстровані "антирекорди" нових і летальних випадків, темпи поширення коронавірусу в Україні зменшуються вже протягом двох тижнів.

Про це йдеться в матеріалі НАН України, передає RegioNews.

Протягом останнього тижня продовжувалося зростання показників епідемічної динаміки, оновилися рекорди реєстрації нових і летальних випадків. Разом з тим, темпи поширення зменшуються вже протягом двох тижнів. Зростає частка давніх випадків у щоденно оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, що випливають з офіційної статистики, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про це можуть свідчити такі дані: пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів; кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на "плато"; абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися; динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою із кількістю нових випадків, поданих на дату проведення тестування.

Як повідомляється, ймовірно Україна на сьогодні перебуває на початку фази плато, що є дуже непевним станом і може тривати кілька тижнів.

Дані офіційної статистики суттєво залежатимуть від затримок внесення й обробки статистичної інформації. Летальність суттєво залежить від наповненості та забезпеченості лікарень, тому є дуже складно прогнозованою, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили понад 15 тисяч нових випадків. Найбільше нових заражень виявили в столиці (1417).

коронавірус захворюваність НАНУ статистика тести

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