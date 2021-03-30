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30 березня 2021, 13:00 7

У Херсоні відсторонили керівництво обласної лікарні після спалаху COVID-19

30 березня 2021, 13:00 7
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Повідомлялось про 37 підтверджених випадків захворювання
Фото: із відкритих джерел
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Голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир відсторонив від виконання обов’язків керівництво обласної лікарні, у якій зафіксували спалах коронавірусу серед лікарів та пацієнтів.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост" із посиланням на заступника голови ОДА Дмитра Бутрія, передає RegioNews.

Він нагадав, що на базі лікарні була створена комісія для розслідування причин спалаху та порушень інфекційного режиму.

Керівництво медичного закладу відсторонили на час проведення розслідування.

Очікується, що за висновками комісі будуть прийматись управлінські рішення. Заступник голови обласної адміністрації очікує, що результати розслідування можуть бути оприлюднені вже 31 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Херсонській обласній лікарні проводять розслідування через спалах COVID-19.

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