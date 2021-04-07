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07 апреля 2021, 18:50 5

Херсонская областная больница возобновила работу после вспышки COVID-19

07 апреля 2021, 18:50 5
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С 6 апреля больница работает в обычном режиме
С 6 апреля больница работает в обычном режиме
Фото: из открытых источников
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Херсонская областная больница полностью возобновила свою работу после вспышки коронавируса среди врачей и пациентов, один сотрудник находится на больничном, все остальные приступили к работе.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заместителя директора Херсонской областной клинической больницы Евгения Гарана, передает RegioNews.

Областная больница работает в штатном режиме. Согласно приказу департамента были прекращены госпитализации в трех отделениях до 5 апреля включительно. С 6 апреля все отделения работают в штатном режиме. Все больные при поступлении обследуются на наличие коронавируса. При отрицательных тестах они госпитализируются в стационар", - сказал Евгений Гаран.

Как сообщил первый заместитель председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий, пока проверка закончена, по результатам служебного расследования составляется акт.

Соответствующие документы сегодня дорабатываются. По результатам будут сообщены итоги и после подписания акта обязательно проинформируют", - сообщил Бутрий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской областной больнице проводят расследование из-за вспышки COVID-19.

Позже в Херсоне отстранили руководство областной больницы после вспышки COVID-19.

коронавирус болезнь Херсон область больница

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