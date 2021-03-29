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29 березня 2021, 11:12 409

У Херсонській обласній лікарні проводять розслідування через спалах COVID-19

29 березня 2021, 11:12 409
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Лікарня поки не приймає на планову госпіталізацію
Лікарня поки не приймає на планову госпіталізацію
Фото: Reuters
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У Херсонській обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах захворювання на COVID-19. Захворювання виявили в 18 медичних працівників та 19 пацієнтів. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську ОДА.

Згідно з наказом Департаменту здоров’я облдержадміністрації, для недопущення поширення хвороби припинено планову госпіталізацію пацієнтів у хірургічне, травматологічне та урологічне відділення лікарні на 14 днів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту здоров’я ОДА, пацієнти, які перебувають на лікуванні у вказаних відділеннях, продовжують отримувати медичну допомогу до повного одужання та виписки з лікарні.

Крім цього, у медичному закладі створено комісію щодо розслідування питання недотримання інфекційного контролю у лікарні, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, в Україні за 28 березня COVID-19 зафіксували 8346 осіб, зафіксовано 178 летальних випадків, госпіталізували 3129 хворих.

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