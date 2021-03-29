У Херсонській обласній лікарні проводять розслідування через спалах COVID-19

Лікарня поки не приймає на планову госпіталізацію

Лікарня поки не приймає на планову госпіталізацію

Фото: Reuters

У Херсонській обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах захворювання на COVID-19. Захворювання виявили в 18 медичних працівників та 19 пацієнтів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську ОДА.

Згідно з наказом Департаменту здоров’я облдержадміністрації, для недопущення поширення хвороби припинено планову госпіталізацію пацієнтів у хірургічне, травматологічне та урологічне відділення лікарні на 14 днів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту здоров’я ОДА, пацієнти, які перебувають на лікуванні у вказаних відділеннях, продовжують отримувати медичну допомогу до повного одужання та виписки з лікарні.

Крім цього, у медичному закладі створено комісію щодо розслідування питання недотримання інфекційного контролю у лікарні, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення.

Нагадаємо, в Україні за 28 березня COVID-19 зафіксували 8346 осіб, зафіксовано 178 летальних випадків, госпіталізували 3129 хворих.