У Чернігові закінчилися вакцини від COVID-19

Кампания по вакцинации в области началась 24 февраля

Кампания по вакцинации в области началась 24 февраля

Фото: із відкритих джерел

У Чернігові немає чим проводити вакцинацію від коронавірусу, всі раніше отримані дози закінчились.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на головного координатора з вакцинальної кампанії області Роману Сопотницьку, передає RegioNews.

За її словами, зараз зробити щеплення можна лише у районах області, у самому Чернігові очікують на поставку партії вакцини найближчими днями.

24 лютого в області почалася кампанія вакцинації, тоді Чернігівщина отримала перші 6800 доз вакцини CoviShield (індійський аналог AstraZeneca).

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.

Ми повідомляли, що у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу.