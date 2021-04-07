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07 квітня 2021, 16:18 279

У Чернігові закінчилися вакцини від COVID-19

07 квітня 2021, 16:18 279
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Кампания по вакцинации в области началась 24 февраля
Кампания по вакцинации в области началась 24 февраля
Фото: із відкритих джерел
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на русском языке

У Чернігові немає чим проводити вакцинацію від коронавірусу, всі раніше отримані дози закінчились.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на головного координатора з вакцинальної кампанії області Роману Сопотницьку, передає RegioNews.

За її словами, зараз зробити щеплення можна лише у районах області, у самому Чернігові очікують на поставку партії вакцини найближчими днями.

24 лютого в області почалася кампанія вакцинації, тоді Чернігівщина отримала перші 6800 доз вакцини CoviShield (індійський аналог AstraZeneca).

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.

Також голова Чернігівської ОДА Коваленко отримала щеплення від коронавірусу.

Ми повідомляли, що у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу.

коронавірус вакцина Чернігів медики вакцинація

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