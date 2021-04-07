У Чернігові закінчилися вакцини від COVID-19
Кампания по вакцинации в области началась 24 февраля
Кампания по вакцинации в области началась 24 февраля
У Чернігові немає чим проводити вакцинацію від коронавірусу, всі раніше отримані дози закінчились.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на головного координатора з вакцинальної кампанії області Роману Сопотницьку, передає RegioNews.
За її словами, зараз зробити щеплення можна лише у районах області, у самому Чернігові очікують на поставку партії вакцини найближчими днями.
24 лютого в області почалася кампанія вакцинації, тоді Чернігівщина отримала перші 6800 доз вакцини CoviShield (індійський аналог AstraZeneca).
Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.
Також голова Чернігівської ОДА Коваленко отримала щеплення від коронавірусу.
Ми повідомляли, що у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу.
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