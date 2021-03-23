В Україні скасували самоізоляцію для тих, хто хоче в'їхати для вакцинації

Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію

Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію

Рixabay

Кабінет міністрів скасував обов'язкову самоізоляцію для українців, які в'їжджають в країну з метою вакцинуватися від коронавірусу. Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, пише RegioNews. Запрошення на вакцинацію повинна мати унікальний ідентифікатор. "(Від самоізоляції звільняються - ред.) громадяни України готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором", - йдеться в постанові. Нагадаємо, Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер обов'язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус. У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.

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