11:40  23 березня
Дніпро посилює карантин: коли і що заборонено
11:59  23 березня
Працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА
08:11  23 березня
На Донбасі фіксують грубі порушення з боку бойовиків: за добу режим "тиші" порушено 5 разів
UA | RU
UA | RU
23 березня 2021, 11:18 6

В Україні скасували самоізоляцію для тих, хто хоче в'їхати для вакцинації

23 березня 2021, 11:18 6
Читайте также на русском языке
Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію
Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів скасував обов'язкову самоізоляцію для українців, які в'їжджають в країну з метою вакцинуватися від коронавірусу. Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, пише RegioNews.

Запрошення на вакцинацію повинна мати унікальний ідентифікатор.

"(Від самоізоляції звільняються - ред.) громадяни України готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер обов'язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус. У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.

коронавірус Україна вакцина самоізоляція вакцинація

По всій Україні циркулює "британський" штам коронавірусу, - Степанов
23 березня 2021, 10:59
Вакцинація в Україні: перше щеплення отримали майже 122 тисячі осіб
23 березня 2021, 10:01
В Україні зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19
23 березня 2021, 08:54
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Марафон "Вата Шоу" чи борщ по-полтавськи? У Полтаві нарешті обрали секретаря міськради та заступників мера Мамая
Стабільність по-херсонськи: на зміну виборчим казкам прийшли сірі будні
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram