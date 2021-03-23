В Україні скасували самоізоляцію для тих, хто хоче в'їхати для вакцинації
Кабінет міністрів скасував обов'язкову самоізоляцію для українців, які в'їжджають в країну з метою вакцинуватися від коронавірусу. Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію.
Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, пише RegioNews.
Запрошення на вакцинацію повинна мати унікальний ідентифікатор.
"(Від самоізоляції звільняються - ред.) громадяни України готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором", - йдеться в постанові.
Нагадаємо, Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер обов'язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус. У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.