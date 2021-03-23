В Україні зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19

За добу померли 333 пацієнтів

За добу померли 333 пацієнтів

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 22 березня COVID-19 діагностували у 11 476 осіб, в лікарні потрапили 2 519 людей, одужали 8 044 людини.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

11 476 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Серед захворілих - 606 дітей і 357 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 88 673 (в тому числі методом ПЛР - 44 647, методом ІФА - 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 500).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Одеській (1122), місті Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 565 732 особи;

одужало - 1 2688 86 осіб;

летальних результатів - 30 431;

проведено ПЛР-тестів - 7726035.

Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 7893 осіб.