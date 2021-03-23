В Україні зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19
За добу померли 333 пацієнтів
За добу померли 333 пацієнтів
В Україні за 22 березня COVID-19 діагностували у 11 476 осіб, в лікарні потрапили 2 519 людей, одужали 8 044 людини.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
11 476 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Серед захворілих - 606 дітей і 357 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 88 673 (в тому числі методом ПЛР - 44 647, методом ІФА - 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 500).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Одеській (1122), місті Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 565 732 особи;
- одужало - 1 2688 86 осіб;
- летальних результатів - 30 431;
- проведено ПЛР-тестів - 7726035.
Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 7893 осіб.
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