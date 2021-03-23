Вакцинація в Україні: перше щеплення отримали майже 122 тисячі осіб
До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались понад 321 тисячі людей
До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались понад 321 тисячі людей
За минулу добу, 22 березня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 10 904 осіб, це на 8189 щеплень більше, ніж напередодні. Щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
121 929 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 22 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 людей", - йдеться у повідомленні.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область - 490 щеплень;
- Волинська область - 200 щеплень;
- Дніпропетровська область - 960 щеплень;
- Донецька область - 150 щеплень;
- Житомирська область - 590 щеплень;
- Закарпатська область - 500 щеплень;
- Запорізька область - 310 щеплень;
- Івано-Франківська область - 454 щеплення;
- Київська область - 310 щеплень;
- Кіровоградська область - 300 щеплень;
- Луганська область - 150 щеплень;
- Львівська область - 880 щеплень;
- м. Київ - 1 030 щеплень;
- Миколаївська область - 250 щеплень;
- Одеська область - 320 щеплень;
- Полтавська область - 620 щеплень;
- Рівненська область - 400 щеплень;
- Сумська область - 450 щеплень;
- Тернопільська область - 510 щеплень;
- Харківська область - 310 щеплень;
- Херсонська область - 510 щеплень;
- Хмельницька область - 160 щеплень;
- Чернівецька область - 110 щеплень;
- Чернігівська область - 100 щеплень;
- Черкаська область - 840 щеплень.
Раніше повідомлялось, що у Києві та трьох областях 21 березня не зробили жодного щеплення від коронавірусу.
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