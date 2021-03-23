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23 марта 2021, 11:18 10

В Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации

23 марта 2021, 11:18 10
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Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию
Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию
Рixabay
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Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для украинцев, въезжающих в страну с целью вакцинироваться от коронавируса. Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта, пишет RegioNews.

Приглашение на вакцинацию должна иметь уникальный идентификатор.

"(От самоизоляции освобождаются - ред.) граждане Украины готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором", - говорится в постановлении.

Напомним, Кабмин ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата - граждане обязаны будут пройти самоизоляцию или карантин.

коронавирус Украина вакцина самоизоляция вакцинация

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