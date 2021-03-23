В Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации

Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию

Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию

Рixabay

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для украинцев, въезжающих в страну с целью вакцинироваться от коронавируса. Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта, пишет RegioNews. Приглашение на вакцинацию должна иметь уникальный идентификатор. "(От самоизоляции освобождаются - ред.) граждане Украины готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором", - говорится в постановлении. Напомним, Кабмин ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата - граждане обязаны будут пройти самоизоляцию или карантин.

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