В Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации
Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для украинцев, въезжающих в страну с целью вакцинироваться от коронавируса. Для этого необходимо иметь при себе приглашение на вакцинацию.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 22 марта, пишет RegioNews.
Приглашение на вакцинацию должна иметь уникальный идентификатор.
"(От самоизоляции освобождаются - ред.) граждане Украины готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором", - говорится в постановлении.
Напомним, Кабмин ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата - граждане обязаны будут пройти самоизоляцию или карантин.