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23 березня 2021, 10:59 9

По всій Україні циркулює "британський" штам коронавірусу, - Степанов

23 березня 2021, 10:59 9
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Цей вірус втричі заразніший, більш агресивний і вражає молодих людей
Цей вірус втричі заразніший, більш агресивний і вражає молодих людей
Фото з відкритих джерел
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В Україні циркулює мутація "британського" штаму коронавірусу. У МОЗ розповіли, чим він небезпечний.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише RegioNews.

За словами міністра, цей вірус втричі заразніший, більш агресивний та вражає молодих людей.

"Це означає, що кількість хворих стрімко зростає. У штаму короткий інкубаційний період - три дні. Хвороба поширюється дуже швидко", - повідомив Степанов.

Для цього штаму характерна важкий перебіг хвороби, стрімке збільшення госпіталізацій почалось саме через цю мутацію вірусу, зазначив міністр.

Вірус почав вражати молодих людей, зокрема від 30 до 40 років. Безсимптомного перебігу хвороби майже не фіксують, зазначив голова МОЗ.

"Крім органів дихання, вірус вражає слизові нирки та навіть центральну нервову систему, також печінку", - повідомив міністр.

Були випадки, коли хворі на "британський" штам помирали від фізичної відсутності необхідності дихати, хоча були при цьому в свідомості.

Крім того, зросли ризики постковідного синдрому через новий штам вірусу.

"Тобто люди, які перехворіли на COVID-19, повинні потім протягом 3-6 місяців проходити реабілітацію, по суті справи лікуватись, і кількість цих людей складає до 70%", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу.

коронавірус вірус Україна МОЗ Максим Степанов

 
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