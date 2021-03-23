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23 березня 2021, 10:42 23

Кабмін посилив правила в'їзду в Україну

23 березня 2021, 10:42 23
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Тепер обов'язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус
Тепер обов'язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус
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Кабінет міністрів посилив правила в'їзду в Україну. Тепер обов'язковим буде наявність ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Відповідне рішення було прийнято вчора, під час позачергового засідання уряду. За словами Степанова, постанова набрала чинності вчора. Вона застосовується до громадян України, що в'їжджають в країну з-за кордону.

"Були внесені зміни, що стосуються перетину кордону. Нами вводиться... попри те, з якої країни прибув громадянин, всі повинні будуть надати довідку про проведення тестування методом ПЛР не пізніше 48 годин. З негативним результатом цього результату", - повідомив Степанов.

У разі відсутності ПЛР-тесту або позитивного результату - громадяни зобов'язані пройти самоізоляцію або карантин.

Міністр додав, що такі обмеження діють у всіх країнах Європи. Україна не є винятком.

Нагадаємо, в Україні зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу.

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