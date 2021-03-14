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14 березня 2021, 13:57 95

Під Києвом маршрутка злетіла з траси і врізалася в білборд

14 березня 2021, 13:57 95
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В результаті аварії ніхто із пасажирів маршрутного таксі серйозно не постраждав
В результаті аварії ніхто із пасажирів маршрутного таксі серйозно не постраждав
Фото: dtpkievua
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Сьогодні, 14 березня, на Гостомельському шосе у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса із пасажирами.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua, Київ Оперативний, передає RegioNews.

Відомо, що біля села Горенка в Києво-Святошинському районі маршрутка злетіла з дороги і врізалася в білборд. Вона рухалася в бік містечка Буча, що під Києвом.

На місці аварії працюють медики та працівники Нацполіції.

Постраждалим у ДТП надали допомогу, попередньо відомо, що усі пасажири змогли уникнути серйозних травм.

Нагадаємо, посадовець Миколаївської ОДА влаштував перегони з патрульними та пропонував їм хабар.

ДТП швидка допомога маршрутки аварія Київська область

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