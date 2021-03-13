Посадовець Миколаївської ОДА влаштував перегони з патрульними та пропонував їм хабар
Посадовець Миколаївської ОДА Ігор Бурда намагаючись втекти від поліцейських влаштував перегони на автомобілі Range Rover по центру Миколаєва та пропонував їм хабар, щоб "домовитися".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільну гонитву співробітників патрульної поліції за держслужбовцем з ОДА по центральним вулицям міста Миколаєва. Одразу, навіть, не хотілося вірити у те, що таке, взагалі, можливе... Але, отримавши офіційну інформацію від поліцейських, засмутився ще більше", - повідомляє Кім.
Як пише голова ОДА, виявилося, що посадовець облдержадміністрації, який відзначився у спробі втекти від правоохоронців, ще й намагався "домовитися" з патрульними.
Повідомляється, що в ході погоні Бурда неодноразово порушував правила дорожнього руху, в тому числі проїжджав на червоний сигнал світлофорів. Врешті-решт кілька автомобілів патрульної поліції "затиснули" автомобіль з усіх боків.
Водій вийшов із авто й спробував "домовитися" з патрульними, проте з цього нічого не вийшло. В ході спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій визнав, що пив віскі, проте від пропозиції пройти медичний огляд або на місці, або в нарколабораторії відмовився.
За словами голови ОДА, такою поведінкою чиновник "спаплюжив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом в депутати від "Слуги народу" на окрузі та статус держслужбовця".
Моя реакція, як голови ОДА, буде миттєвою і неупередженою, незважаючи ні на що. Індульгенції не буде ні для кого! Саме тому, в понеділок вранці чекаю на заяву про звільнення від Ігоря Бурди", - додав голова ОДА.
Раніше повідомлялось, що 9 березня біля села Кам’янка в Ізюмському районі Харківської області мікроавтобус Renault Trafic з’їхав у кювет і перекинувся. Під час ДТП в транспорті перебували девʼятеро людей.