Посадовець Миколаївської ОДА влаштував перегони з патрульними та пропонував їм хабар

Голова ОДА чекає на звільнення посадовця-порушника

Голова ОДА чекає на звільнення посадовця-порушника

Фото: Новости-N

Посадовець Миколаївської ОДА Ігор Бурда намагаючись втекти від поліцейських влаштував перегони на автомобілі Range Rover по центру Миколаєва та пропонував їм хабар, щоб "домовитися".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Був шокований, коли прочитав інформацію про автомобільну гонитву співробітників патрульної поліції за держслужбовцем з ОДА по центральним вулицям міста Миколаєва. Одразу, навіть, не хотілося вірити у те, що таке, взагалі, можливе... Але, отримавши офіційну інформацію від поліцейських, засмутився ще більше", - повідомляє Кім.

Як пише голова ОДА, виявилося, що посадовець облдержадміністрації, який відзначився у спробі втекти від правоохоронців, ще й намагався "домовитися" з патрульними.

Повідомляється, що в ході погоні Бурда неодноразово порушував правила дорожнього руху, в тому числі проїжджав на червоний сигнал світлофорів. Врешті-решт кілька автомобілів патрульної поліції "затиснули" автомобіль з усіх боків.

Водій вийшов із авто й спробував "домовитися" з патрульними, проте з цього нічого не вийшло. В ході спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій визнав, що пив віскі, проте від пропозиції пройти медичний огляд або на місці, або в нарколабораторії відмовився.

За словами голови ОДА, такою поведінкою чиновник "спаплюжив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом в депутати від "Слуги народу" на окрузі та статус держслужбовця".

Моя реакція, як голови ОДА, буде миттєвою і неупередженою, незважаючи ні на що. Індульгенції не буде ні для кого! Саме тому, в понеділок вранці чекаю на заяву про звільнення від Ігоря Бурди", - додав голова ОДА.

Раніше повідомлялось, що 9 березня біля села Кам’янка в Ізюмському районі Харківської області мікроавтобус Renault Trafic з’їхав у кювет і перекинувся. Під час ДТП в транспорті перебували девʼятеро людей.