Под Киевом маршрутка слетела с трассы и врезалась в билборд
В результате аварии никто из пассажиров маршрутного такси серьезно не пострадал
В результате аварии никто из пассажиров маршрутного такси серьезно не пострадал
Сегодня, 14 марта, на Гостомельском шоссе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса с пассажирами.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, Киев Оперативный, передает RegioNews.
Известно, что возле села Горенка в Киево-Святошинском районе маршрутка слетела с дороги и врезалась в билборд. Она двигалась в сторону города Буча, что под Киевом.
На месте аварии работают медики и работники Нацполиции.
Пострадавшим в ДТП оказали помощь, предварительно известно, что все пассажиры смогли избежать серьезных травм.
Напомним, чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку.
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