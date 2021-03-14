Под Киевом маршрутка слетела с трассы и врезалась в билборд

В результате аварии никто из пассажиров маршрутного такси серьезно не пострадал

В результате аварии никто из пассажиров маршрутного такси серьезно не пострадал

Фото: dtpkievua

Сегодня, 14 марта, на Гостомельском шоссе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса с пассажирами.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, Киев Оперативный, передает RegioNews.

Известно, что возле села Горенка в Киево-Святошинском районе маршрутка слетела с дороги и врезалась в билборд. Она двигалась в сторону города Буча, что под Киевом.

На месте аварии работают медики и работники Нацполиции.

Пострадавшим в ДТП оказали помощь, предварительно известно, что все пассажиры смогли избежать серьезных травм.

Напомним, чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку.