У столичному Гідропарку загасили пожежу
Пожежа сталася на площі 300 квадратних метрів
Пожежа сталася на площі 300 квадратних метрів
У київському Гідропарку ліквідували пожежу в яхт-клубі "Фрегат". Загоряння було в двох дерев'яних будиночках.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.
О 15:20 пожежу локалізували на площі 300 квадратних метрів, а о 15:56 - ліквідували. Будиночки горіли з 13:56.
На місці події працювали 26 рятувальників і 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, сьогодні у Києві на Броварському проспекті горіла 2-поверхова дерев'яна будівля.
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