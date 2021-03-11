У столичному Гідропарку загасили пожежу

05 березня 2021

"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"

Офіційне створення депутатського об’єднання Дубінського – відвертий ляпас президенту. Питання лише в тому, чи вже підсанкційний у США Коломойський поки просто відіслав таким чином своє попередження Ба...