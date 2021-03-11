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11 березня 2021, 17:59 46

У столичному Гідропарку загасили пожежу

11 березня 2021, 17:59 46
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Пожежа сталася на площі 300 квадратних метрів
Пожежа сталася на площі 300 квадратних метрів
Фото з відкритих джерел
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У київському Гідропарку ліквідували пожежу в яхт-клубі "Фрегат". Загоряння було в двох дерев'яних будиночках.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

О 15:20 пожежу локалізували на площі 300 квадратних метрів, а о 15:56 - ліквідували. Будиночки горіли з 13:56.

На місці події працювали 26 рятувальників і 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на Броварському проспекті горіла 2-поверхова дерев'яна будівля.

Україна Київ пожежа рятувальники ДСНС

 
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