У Києві в Гідропарку горіла дерев'яна будівля
У Києві на Броварському проспекті горіла 2-поверхова дерев'яна будівля. Вогонь також зачепив поруч розташовані будівлі. Загальна площа пожежі становить 300 кв. м.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України у м. Києві.
Зазначається, що на місце події направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику.
По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що горить 2-поверхова дерев'яна будівля, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці вже приступили до гасіння пожежі. Гасіння пожежі ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні, по яким доволі швидко розповсюджується полум'я", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 осіб особового складу
Раніше повідомлялось, що у Києві сталася серйозна пожежа: горіла будівля на ДВРЗ. Жертв та постраждалих немає.