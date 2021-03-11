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11 березня 2021, 15:31 250

У Києві в Гідропарку горіла дерев'яна будівля

11 березня 2021, 15:31 250
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До локалізації пожежі були залучені майже три десятки рятувальників
До локалізації пожежі були залучені майже три десятки рятувальників
Фото: ДСНС
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У Києві на Броварському проспекті горіла 2-поверхова дерев'яна будівля. Вогонь також зачепив поруч розташовані будівлі. Загальна площа пожежі становить 300 кв. м.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що на місце події направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику.

По прибуттю перших бойових розрахунків було встановлено, що горить 2-поверхова дерев'яна будівля, з розповсюдженням вогню на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці вже приступили до гасіння пожежі. Гасіння пожежі ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні, по яким доволі швидко розповсюджується полум'я", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 26 осіб особового складу

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася серйозна пожежа: горіла будівля на ДВРЗ. Жертв та постраждалих немає.

ліквідація Київ пожежа вогонь рятувальники ДСНС

 
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