ГСЧС остановила поиски туриста, который потерялся в Карпатах месяц назад

Поиски спасательных групп с привлечением авиации не увенчались успехом

Поиски спасательных групп с привлечением авиации не увенчались успехом

Фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 5 марта прекратила поиски туриста из Киева, который потерялся в ночь на 14 февраля в районе горы Гемба на Закарпатье.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Закарпатской области Наталью Батыр, передает RegioNews.

По ее словам, оперативные поиски продолжались трое суток после того, как лыжник потерялся, потом спасатели начали поисковую операцию с привлечением всей возможной техники и людей, которая продолжалась в течении семи дней.

Наши поиски продолжались почти месяц, результата это не дало. Не выяснили, где были следы потерявшегося лыжника, где он непосредственно находится, не нашли ни тела, ни самого человека. Поэтому поиски прекратили", - пояснила она.

Сейчас турист из Киева считается пропавшим без вести. Спасатели планируют снова начать его поиски, когда в горах сойдет снежный покров.

Напомним, 14 февраля в Карпатах заблудился турист, его искали с помощью авиации. Тогда вертолет ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска.

Также сообщалось, что в Карпатах 70 человек ищут пропавшего киевлянина.