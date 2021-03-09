Суд у справі Шеремета: Антоненка вдалося вивезти з суду в СІЗО
Автозак прорвався через натовп прихильників обвинуваченого
Автозак прорвався через натовп прихильників обвинуваченого
Зіткнення з поліцією під Шевченківським судом спалахнули з новою силою, проте автозаку з Антоненком вдалося прорватися повз активістів.
Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.
Дорогу транспорту розчистили великі сили правоохоронців. Як повідомляє наш журналіст, крім щільного опору, активісти палили фаєри і викрикували образи на адресу глави МВС Арсена Авакова. В результаті спроба правоохоронців вивезти Антоненко виявилася успішною, - йдеться в повідомленні.
Наступне засідання суду відбудеться у вівторок, 15 березня.
Як повідомлялося, активісти блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб перешкодити вивезенню Андрія Антоненка. Судове засідання у справі вбивства Шеремета перенесли.
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