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09 березня 2021, 16:41 74

Суд у справі Шеремета: Антоненка вдалося вивезти з суду в СІЗО

09 березня 2021, 16:41 74
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Фото RavlovskyNews
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Зіткнення з поліцією під Шевченківським судом спалахнули з новою силою, проте автозаку з Антоненком вдалося прорватися повз активістів.

Про це повідомив Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

Дорогу транспорту розчистили великі сили правоохоронців. Як повідомляє наш журналіст, крім щільного опору, активісти палили фаєри і викрикували образи на адресу глави МВС Арсена Авакова. В результаті спроба правоохоронців вивезти Антоненко виявилася успішною, - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання суду відбудеться у вівторок, 15 березня.

Як повідомлялося, активісти блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб перешкодити вивезенню Андрія Антоненка. Судове засідання у справі вбивства Шеремета перенесли.

суд поліція протести активісти Андрій Антоненко

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