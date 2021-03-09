Вибори до Вищої ради правосуддя: п‘ятеро кандидатів зняли свої кандидатури

Тепер на чотири посади у ВРП претендують 29 кандидатів

Тепер на чотири посади у ВРП претендують 29 кандидатів

Фото: ukrinform.ua

П’ятеро кандидатів на обрання XVIII з’їздом суддів України до Вищої ради правосуддя зняли свої кандидатури.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає RegioNews.

Так, про зняття своєї кандидатури оголосила голова Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач.

"Коли я подавала заяву на те, що я буду брати участь у конкурсі, я мала намір дотично застосувати свій досвід на посаді судді, оскільки я 33 роки працюю в суді, а в загалі в судовій системі більш як 40 років. Однак як голова Дніпровського апеляційного суду я, по-перше, повинна прийняти всі залежні від мене міри для того, щоб належно працював ввірений мені колектив", - сказала Деркач.

Вона додала, що на сьогодні Дніпровський апеляційний суд "входить у трійку потужних судів з дуже великим навантаженням".

Оскільки судова система вона є незалежною за рахунок належної роботи судів, я вважаю за необхідне як голова суду зробити заяву, що я знімаю свою кандидатуру і думаю, що з порозумінням делегати і запрошені поставляться до такої моєї позиції”, - сказала вона.

Також голова Ради суддів Богдан Моніч поінформував про надходження заяв від кількох кандидатів про зняття своєї кандидатури з обрання до ВРП.

"До нас надійшла ще низка заяв від кандидатів до Вищої ради правосуддя... З’їзду суддів від кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Денисюк Тетяни Станіславівни заява: знімаю свою кандидатуру з виборів кандидатів у члени Вищої ради правосуддя", - повідомив Моніч.

За його словами, аналогічні заяви надійшли також від Віктора Данка, Андрія Рябішина та Олени Журавської.

Таким чином, наразі на чотири посади у ВРП претендують 29 кандидатів.

Нагадаємо, у Києві мітингували проти з'їзду суддів, які хочуть обрати нових членів до Вищої ради правосуддя і одного суддю в Конституційний Суд України.