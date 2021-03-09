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09 березня 2021, 15:15 10

Активісти блокують виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб перешкодити вивезенню Андрія Антоненка

09 березня 2021, 15:15 10
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Судове засідання у справі вбивства Шеремета перенесли
Судове засідання у справі вбивства Шеремета перенесли
Фото Громадське
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Чергове засідання у справі про вбивство журналіста Шеремета не відбулося, його перенесли. Прихильники обвинуваченого Антоненка блокують виїзд з суду, звідки його повинні вивезти в СІЗО.

Про це повідомляє з місця події PavlovskyNews, передає RegioNews.

Після отримання звістки про перенесення судового засідання соратники обвинуваченого попрямували до виїзду з суду, звідки мали вивезти в СІЗО Андрія Антоненко. До них прибуває підмога.

...Поліція силою намагається відштовхнути протестувальників з проїжджої частини. Мікроавтобус з Антоненком поки ще не покинув територію суду, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, "справі Шеремета" апеляційний суд залишив Антоненко під вартою до 2 квітня. Адвокати підозрюваного просили змінити запобіжний захід з утримання під вартою на взяття на поруки.

Також 2 березня Аваков заявив, що "нестиковки" у справі Шеремета відсутні.

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