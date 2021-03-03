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03 березня 2021, 12:06 23

Встановлені точні причини смерті загиблих на пожежі в "ковідній лікарні" Чернівців

03 березня 2021, 12:06 23
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Під час пожежі там загинули двоє людей
Під час пожежі там загинули двоє людей
Фото ІА АСС
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Остаточні причини смерті пацієнтів повідомив головний судмедексперт Чернівецької області Віктор Бачинський.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Фахівці встановили, що стало причиною смерті двох пацієнтів "ковідного" відділення міської клінічної лікарні №1, які перебували в епіцентрі пожежі 27 лютого.

Відомо, що загорання виникло в одній з палат на другому поверсі. На той час там перебували четверо людей, двоє з них загинули.

Остаточні причини смерті пацієнтів повідомив головний судмедексперт Чернівецької області Віктор Бачинський.

Причина смерті пацієнта, який загинув у пожежі – отруєння продуктами згорання на фоні коронавірусної інфекції. Хворий мав більше 50% ураження легень. У його крові виявили 29% окису вуглецю. Пацієнт був лежачим. Щодо другого – він мав 70% опіків, помер від опікового шоку, - повідомив Віктор Бачинський.

Як повідомлялося, 27 лютого у міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі. Причини вибуху встановлюють спеціалісти.

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