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27 лютого 2021, 14:35 193

У міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі

27 лютого 2021, 14:35 193
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Причини вибуху встановлюють спеціалісти 
Причини вибуху встановлюють спеціалісти 
Фото: acc.cv.ua
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В Чернівцях у міській лікарні №1 на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу пролунав вибух - є постраждалі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак у Facebook.

В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні", - повідомила вона.

За попередньою інформацією ДСНС, в лікарні трапилась пожежа на 30 кв. м. Всіх евакуювали з приміщення. Внаслідок вибуху одна людина загинула.

27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа", - йдеться у повідомленні.

О 13:30 пожежу ліквідовано. До гасіння залучалося 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 20 лютого у Черкасах під час пожежі врятували вісім людей, двох госпіталізували.

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