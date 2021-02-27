У міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі

Причини вибуху встановлюють спеціалісти

Причини вибуху встановлюють спеціалісти

Фото: acc.cv.ua

В Чернівцях у міській лікарні №1 на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу пролунав вибух - є постраждалі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак у Facebook.

В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі. Я вже на місці, займаюсь госпіталізацією пацієнтів в інші лікарні", - повідомила вона.

За попередньою інформацією ДСНС, в лікарні трапилась пожежа на 30 кв. м. Всіх евакуювали з приміщення. Внаслідок вибуху одна людина загинула.

27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). Внаслідок даної події загинула 1 та постраждала 1 особа", - йдеться у повідомленні.

О 13:30 пожежу ліквідовано. До гасіння залучалося 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 20 лютого у Черкасах під час пожежі врятували вісім людей, двох госпіталізували.