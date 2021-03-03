На Вінничині через пожежу загинула дитина, ще одна потрaпилa до реaнімaції

Дівчинка знаходиться в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні у вкрай важкому стані

Дівчинка знаходиться в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні у вкрай важкому стані

Фото: Facebook

У селі Некрасове Вінницького району загорівся приватний житловий будинок, в якому перебували двоє дівчат. З будинку дітей виніс вітчим. Однак 2-річну дівчинку медикам врятувати не вдалось - вона померла.

Про це інформує ГУ ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

На місце події спрямували рятувальників ДПРЧ-1 м. Вінниці. По прибуттю на виклик вони встановили, що загорілася одна із кімнат будинку на площі 30 кв.м.

Згідно із попередньою інформацією, в будинку проживало подружжя із двома малолітніми дітьми. Чоловік був вітчимом для дітей. Саме він виніс із задимленого помешкання на свіже повітря 2-річну та 6-річну дівчаток.

Працівниками екстреної медичної допомоги було констатовано смерть найменшої дитини, старшу - госпіталізовано до лікувального закладу", - повідомили рятувальники.

Причина виникнення загоряння з'ясовується фахівцями.

Нагадаємо, в Чернівцях у міській лікарні №1 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, пролунав вибух. Всіх евакуювали з приміщення.

Згодом стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців: версія про те, що вибухнув кисневий балон - не підтвердилася.