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02 березня 2021, 13:48 5

В зоні ООС через необережне поводження зі зброєю загинув військовий

02 березня 2021, 13:48 5
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Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області
Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області
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На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець з Полтавської області. Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомив заступник військового комісаріату Полтавській області Едуард Бородай, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Коло".

Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області.

"Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю", - заявив Бородай.

Загиблим виявився 19-річний військовий 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Андрій Мірча. Він був родом із села Степанівка Семенівського району Полтавської області. Похорон бійця відбудуться 3 або 4 березня.

Нагадаємо, днями на Донбасі підірвався на міні український військовий.

Донбас Україна війна зброя смерті

 
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