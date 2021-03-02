В зоні ООС через необережне поводження зі зброєю загинув військовий
Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області
Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області
На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець з Полтавської області. Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю.
Про це повідомив заступник військового комісаріату Полтавській області Едуард Бородай, передає RegioNews з посиланням на місцеве видання "Коло".
Інцидент стався 28 лютого в Донецькій області.
"Офіційна причина смерті - необережне поводження зі зброєю", - заявив Бородай.
Загиблим виявився 19-річний військовий 72 окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Андрій Мірча. Він був родом із села Степанівка Семенівського району Полтавської області. Похорон бійця відбудуться 3 або 4 березня.
Нагадаємо, днями на Донбасі підірвався на міні український військовий.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом