Установлены точные причины смерти погибших на пожаре в "ковидной больнице" Черновцы

Во время пожара там погибли двое людей

Во время пожара там погибли двое людей

Фото ИА АСС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Специалисты установили, что стало причиной смерти двух пациентов "ковидного" отделения городской клинической больницы №1, которые находились в эпицентре пожара 27 февраля.

Известно, что возгорание возникло в одной из палат на втором этаже. На то время там находились четверо людей, двое из них погибли.

Окончательные причины смерти пациентов сообщил главный судмедэксперт Черновицкой области Виктор Бачинский.

Причина смерти пациента, который погиб в пожаре – отравление продуктами сгорания на фоне коронавирусной инфекции. Больной имел больше 50% поражения легких. В его крови обнаружили 29% окиси углерода. Пациент был лежачим. Относительно второго – он имел 70% ожогов, умер от ожогового шока, - сообщил Виктор Бачинский.

Как сообщалось, 27 февраля в городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие. Причины взрыва устанавливают специалисты.